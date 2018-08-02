Doç. Dr. Gökçen Gökçe, Memorial Kayseri Hastanesi Göz Merkezi’nde hasta kabulüne başladı.

Özellikli göz cerrahileri

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçe, zor olgularda katarakt cerrahisi, premium göz içi lens implantasyonları, tam kat kornea nakli, lamellar kornea nakilleri, limbal nakiller, amniyotik memran nakliyle, ön segment kombine cerrahileri, excimer lazer, iris ameliyatları, iris protezli lens implantasyonları, şaşılık cerrahisi, okuloplastik cerrahiler, gözyaşı kanal tıkanıklığı cerrahileri, üst-alt göz kapağı cerrahisi ve göz travma cerrahilerine yönelik uluslararası alanda uygulanan yöntemlerle hizmet sunacak.

Kornea-refraktif cerrahiler alanında uzman

2004 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) mezun olan Doç. Dr. Gökçe, 2007-2011 yılları arasında GATA’da göz hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. GATA’da pediatrik oftalmoloji-şaşılık alanında yaptığı çalışmalar sayesinde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2016 yılında doçent olduktan sonra SBU Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kornea-refraktif cerrahiler üzerine çalıştı. 2014-2015 yılları arasında Kayseri Asker Hastanesi’nde de görev yapan Doç. Dr. Gökçen Gökçe, Memorial Kayseri Hastanesi Göz Merkezi’nde tam zamanlı olarak hizmet vermektedir.