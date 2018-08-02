Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 09:27

Ünlü akademisyen Memorial Kayseri Göz Merkezi’nde hasta kabulüne başladı

Memorial Kayseri Hastanesi, güçlü akademisyen kadrosuna yeni bir isim daha ekledi.

Ünlü akademisyen Memorial Kayseri Göz Merkezi’nde hasta kabulüne başladı

02 Ağustos 2018 09:27

Doç. Dr. Gökçen Gökçe, Memorial Kayseri Hastanesi Göz Merkezi’nde hasta kabulüne başladı.


Özellikli göz cerrahileri


Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçe, zor olgularda katarakt cerrahisi, premium göz içi lens implantasyonları, tam kat kornea nakli, lamellar kornea nakilleri, limbal nakiller, amniyotik memran nakliyle, ön segment kombine cerrahileri, excimer lazer, iris ameliyatları, iris protezli lens implantasyonları, şaşılık cerrahisi, okuloplastik cerrahiler, gözyaşı kanal tıkanıklığı cerrahileri, üst-alt göz kapağı cerrahisi ve göz travma cerrahilerine yönelik uluslararası alanda uygulanan yöntemlerle hizmet sunacak.


Kornea-refraktif cerrahiler alanında uzman


2004 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) mezun olan Doç. Dr. Gökçe, 2007-2011 yılları arasında GATA’da göz hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. GATA’da pediatrik oftalmoloji-şaşılık alanında yaptığı çalışmalar sayesinde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2016 yılında doçent olduktan sonra SBU Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kornea-refraktif cerrahiler üzerine çalıştı. 2014-2015 yılları arasında Kayseri Asker Hastanesi’nde de görev yapan Doç. Dr. Gökçen Gökçe, Memorial Kayseri Hastanesi Göz Merkezi’nde tam zamanlı olarak hizmet vermektedir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç