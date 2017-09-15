Üreten Kayseri’ye dev yatırım

Yatırım miktarının 1 milyar TL’yi bulacağını ifade eden Başkan Çelik, gelecek nesillere üreten bir Kayseri bırakmak için projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilimizde besiciliğinin arttırılması için kapsamlı bir çalışma yapılarak Beydeğirmeni bölgesinde 5,5 milyon metrekare arsa üretildiğini belirtti. Sadece ülkemizin değil Avrupa’nın en büyük besi bölgesi olacak olan Beydeğirmeni bölgesinde 100 baştan 2 bin başa kadar büyükbaş hayvan alacak şekilde parsel planı yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, projenin yapıldığı alanda 80 bin baş hayvanın besisinin yapılacağını kaydetti.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BESİ BÖLGESİ

Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde 800 adet farklı büyüklüklerde ahır parselinin yanı sıra Karantina Bölgesi, Kesimhaneler, Veteriner Üniteleri, Hayvan Pazarı, 20 MW’lık Biyogaz Tesisi, Sosyal Merkezler, Alışveriş Merkezi, Okul ve Cami’nin de olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Burada yaklaşık 80 bin büyükbaş hayvanın besisi yapılacaktır. Projeyle birlikte büyükbaş hayvan sayısında Kayseri, Türkiye’nin ilk beş ilinden biri olacaktır ve toplu besi bölgesi olarak Avrupa’nın en büyük alanlarından birini oluşturacaktır. Ayrıca 20 MW’lık biyogaz tesisi ile atıklardan elektrik üretilecek ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Artık şehir içinde kalan ahırların bölgeye gelmesi sağlanarak, koku, hijyen gibi problemler engellenecektir. Beydeğirmeni Besi Bölgesiyle ahırını büyütmek isteyen üreticilerin arsa problemi giderilecektir. Burada kurulacak hayvan pazarı ülkemizin en büyük pazarlarından biri olacak ve bu durum ekonomik hareketlilik meydana getirecektir” dedi.

BİR MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Beydeğirmeni Besi Bölgesi yatırımının 1 milyar TL’lik bir yatırım olacağını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, bu yatırımın yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti. Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi’nin planlamalarının tamamlandığını ve parsel satışı için ön talep toplanmaya başlandığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Gerek ilimizdeki üreticilerden gerekse de diğer illerden arsalar için yoğun talep geliyor. Gelecek nesillere üreten bir Türkiye, üreten bir Kayseri bırakmak için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız Beydeğirmeni Besi Bölgesi projemizin temelini 16 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı törenle atacağız. Bu önemli yatırımımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.