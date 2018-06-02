Uygur kardeşler: "Her AVM’de bir tiyatro salonu olmalı"

Sinema salonu gibi tiyatro salonları olmalı" dedi.

Kayseri Forum AVM Ramazan etkinlikleri kapsamında, hayranlarıyla söyleşide buluşan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, son iki yıldan bu yana İstanbul ve Anadolu’da tiyatroya olan ilginin arttığını söyledi. İstanbul’da özellikle Kadıköy’de gözle görülür bir hareketlilik olduğunu belirten Süheyl Uygur, Anadolu’da tiyatroya olan ilginin her zamanki gibi beklenenin üzerinde olduğunu dile getirdi.

"Yerel yönetimler korsan tiyatrolar konusunda dikkatli olmalı"

Anadolu’da tiyatro salonları ve kültür merkezlerinin sayısının artmasıyla, tiyatroya olan ilginin de artacağını belirten Behzat Uygur, özellikle yerel yönetimleri korsan tiyatro gruplarına karşı uyardı. Amatör olarak bile nitelenemeyecek olan bu tür korsan tiyatroların, tiyatroya hayatını adamış gerçek sanatçılara haksızlık ettiğini kaydeden Behzat Uygur, "Bir sürü korsan tiyatro türedi. Tiyatro adı altında gösterilen şeylerin aslında tiyatro olmadığını söyleyebiliriz. Her, tiyatro diye perdesini açanı tiyatro olarak görmemek gerekiyor. Bu, tiyatroya hayatını adamış değerli ustalarımıza, kardeşlerimize karşı bir ayıp. Bu oyunları seçerken de özellikle yerel yönetimlerin çok dikkat etmesi ve araştırmaları gerekiyor" diye konuştu.

"Yalnızca sanat ve kültürün olduğu bir AVM yapılmalı"

Türkiye’de varlığını sürdüren AVM gerçeğinin tiyatrolar lehine kullanılabileceğine de dikkat çeken Behzat Uygur, "Sinema salonlarına gösterilen ilginin tiyatroya da gösterilmesi gerekiyor. Burada da başı çekmesi gerekenler AVM’ler. Bence her AVM’ye bir tiyatro salonu yapılmalı. Hatta bu zorunlu hale getirilmeli. Aslında, yalnızca sanatın ve kültürün olduğu bir AVM’nin de yapılması gerekiyor. Böyle bir AVM dünyada bile yok ama Türkiye’ye yakışır. İstanbul’daki birkaç AVM’ye tiyatro salonu yapılmasına ön ayak olanlardanızdır ki o AVM’ler şu anda tiyatro salonlarıyla yaşıyor. Eğer bir AVM gerçeği varsa, bu gerçeğin içinde sanat ve kültürle daha çok buluşmalar olmalıdır" ifadelerini kullandı.