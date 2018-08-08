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08 Ağustos 2018 14:35

"Uyum kültürü ile çalışmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu ilçe belediye başkanları ile birlikte de ziyaret etti.


08 Ağustos 2018 14:35

Başkan Çelik, ziyarette Kayseri’deki uyum kültürüne vurgu yaptı ve bu kültürle çalışarak yeni başarılar elde etmeye devam edeceklerini söyledi.


AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’na yapılan “Hayırlı Olsun” ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ziyarette yerel seçimlerdeki hedeflerini de ortaya koyan Başkan Çelik, “Şimdiye kadar olduğu gibi Kayseri’de var olan uyum kültürü doğrultusunda teşkilatlar, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla seçimlere hazırlanacağız. Hedefimiz Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerini almak olacak. Sizin kuracağınız yönetimin gayretli çalışmalarıyla bu başarıyı elde edeceğimize inanıyorum” dedi.


AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da tüm ilçe belediye başkanlarının katılımıyla yapılan ziyaretin Kayseri’nin bir ve beraber olduğunun teyidi olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sıkı bir çalışma temposuna gireceğiz. Bizim en büyük artımız bir ve beraber olmaktır. Bu birlikteliğin bereket sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.




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