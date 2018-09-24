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Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. İlk operasyonda, C.G. (29) yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde uyuşturucu maddelerden satışa hazır halde 30 fişek satışa hazır metemfetamin maddesi ve 10 adet uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Bir diğer operasyonda yakalanan H.K.'nin (35) uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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