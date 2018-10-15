İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltı alındı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, K.E. (33), M.A. (34), K.D. (36), Ö.B. (32), İ.. E(39), T.A. (32) ve G.Ö. (21) gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 14 fişek halinde uyuşturucu maddelerden 38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.