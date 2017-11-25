Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi Adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında düzenledikleri uygulamalar ve operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anbar Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 2.5 gram metamfetamin, 25.76 gram Bonzai ve 10.5 gram esrar ele geçirilirken, F.G. (39), Ş.G. (20), O.Ö. (36) ve İ.B. (23) gözaltına alındı.

Düzenlenen bir diğer operasyonda ise, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yapılan narkotik yol uygulamasında 21 BT 818 plakalı araçta arama yapıldı. Aramalarda aracın stepnesine ve araç içerisinde bulunan hava kompresörüne zulalanmış şekilde 22 parça halinde toplam 11 kilo 580 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan S.A. (30) ve S.D. (24) ise gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikteki sağlık kontrolünün Ardından adliyeye sevk edildi.