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12 Temmuz 2017 18:03

Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

12 Temmuz 2017 18:03


Edinilen bilgiye göre Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 şahsa uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. İşlem yapılan şahıslardan V.D. (29), S.Y.(44), C.D.(26) ve F.M.(43) yakalanarak gözaltına alındı.


Şahısların araçlarında ve üst aramalarında satışa hazır vaziyette 4.65 gram esrar ve 6,25 gram metamfetamin ile pompalı tüfek ve 18 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan V.D. (29), S.Y.(44), C.D.(26) ve F.M.(43)’nin haklarında yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildiğini kaydetti.




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