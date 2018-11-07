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Uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü suç araştırma ekipleri ile yapılan ortak çalışmalarda O.Ö. (31) yakalandı. Şahısta yapılan aramada, şatışa hazır 11 fişek halinde esrar maddesi, 7 fişek halinde metamfetamin maddesi, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 3 adet eldiven ele geçirildi.


Gözaltına alınan O.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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