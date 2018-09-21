İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de polis ekiplerinin İstanbul’dan uyuşturucu getirileceği bilgisini alması üzerine yaptığı operasyonda bir kişi 310 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisini alması üzerine yaptığı operasyonda bir kişi 310 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği yönünde alınan bilgi sonrasında operasyon yapıldı. Operasyonda durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda 27 yaşındaki A.T. isimli şahsın bagajında 310 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yetkililer, zanlı hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.