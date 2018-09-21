Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekiplerinin İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisini alması üzerine yaptığı operasyonda bir kişi 310 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği yönünde alınan bilgi sonrasında operasyon yapıldı. Operasyonda durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda 27 yaşındaki A.T. isimli şahsın bagajında 310 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, zanlı hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.