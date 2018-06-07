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07 Haziran 2018 08:54

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

07 Haziran 2018 08:54


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 10 kişi yakalandı. Şahıslardan 8’i hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmaktan işlem yapıldığı ve salı verildiği bildirildi.


Gözaltına alınan 32 yaşındaki S.D. ve 31 yaşındaki C.Ö.’nün yapılan üst aramasında 18.60 gram bonzai maddesi, 2.70 gram esrar ele geçirildi. Şahısların hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi.




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