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13 Eylül 2017 17:28

Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

Kayseri’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo bonzai maddesi ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

13 Eylül 2017 17:28


Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul’dan gelen bir yolcu otobüsünün durdurularak arandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 22 yaşındaki A.K. ve 20 yaşındaki H.İ.E.’nin bagajlarında alüminyum folyoya sarılı ağırlığı 2 kilo 165 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.


Operasyon çerçevesinde uyuşturucu maddeyi teslim alacak olan N.A.(32) ve eşi G.A. (30) da yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.




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