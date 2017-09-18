Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 09:24

Uyuşturucu taciri 274 gram metamfetamin ile yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, batı illerinden uyuşturucu getirdiği belirlenen bir kişi, 274 gram metamfetamin ile birlikte yakalandı.

Uyuşturucu taciri 274 gram metamfetamin ile yakalandı

18 Eylül 2017 09:24


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerinden uyuşturucu getirileceği istihbaratı sonrasında operasyon düzenlendiği öğrenildi. düzenlenen operasyonda, 35 yaşındaki M.B.’nin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda, aracın tekerine gizlenmiş vaziyette 274 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.B. hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç