Uyuşturucu taciri 274 gram metamfetamin ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerinden uyuşturucu getirileceği istihbaratı sonrasında operasyon düzenlendiği öğrenildi. düzenlenen operasyonda, 35 yaşındaki M.B.’nin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda, aracın tekerine gizlenmiş vaziyette 274 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.