Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 15:50

Uyuşturucu tacirinden gazetecilere: "Çektiğiniz ayıp değil mi?"

Kayseri polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda üzerinde 206 gram uyuşturucu maddesi ile yakalanan 1 kadın, sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere "Çektiğiniz ayıp değil mi?" dedi ve vurmaya çalıştı.

Uyuşturucu tacirinden gazetecilere:

24 Haziran 2017 15:50


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda N.G. (23) isimli kadın, üzerinde 2 parça halinde 206.18 gram metamfetamin maddesi ile yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolüne getirilen N.G., burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına beddua ederek, "Çektiğiniz ayıp değil mi?" diyerek saldırmak istedi.


N.G. daha sonra polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:47
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!