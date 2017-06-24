Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda N.G. (23) isimli kadın, üzerinde 2 parça halinde 206.18 gram metamfetamin maddesi ile yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolüne getirilen N.G., burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına beddua ederek, "Çektiğiniz ayıp değil mi?" diyerek saldırmak istedi.

N.G. daha sonra polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü.