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26 Haziran 2017 17:47

Uyuşturucu tacirlerine bayramda şok operasyon

Kayseri’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine bayramda şok operasyon

26 Haziran 2017 17:47


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı diye tabir edilen mahallede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi.


Yapılan operasyonda F.Ö.(37), V.K.(23), G.T. (34), S.V. (22), O.A. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 22 gram bonzai maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ele getirildiği bildirildi.


Yetkililer, yakalanan şahıslardan F.Ö. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını, diğer 4 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığını bildirdi.




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