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04 Mayıs 2018 21:10

Uyuşturucu tacirlerine darbe

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe

04 Mayıs 2018 21:10


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’ye doğu illerinden yapılan uyuşturucu sevkiyatını engellemek ve doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri ele geçirmek için yapılan çalışmalarda, 2 farklı araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, R.Ç. (45), D.Ç. (28), V.B. (31) ve H.E. (43), 2 araç ile seyir halinde tespit edilerek Bünyan ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 260 gram metamfetamin ve bu maddenin satımında kullanılan aleminyum folyo rulosu ele geçirildi.


Yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.




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