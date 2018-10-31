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Uzaklaştırma kararı bulunan kocanın kurşun yağdırdığı kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 5 el ateş edilerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 5 el ateş edilerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir kafede meydana gelen olayda uzaklaştırma kararı bulunduğu ileri sürülen L.A., eşi E.A.'ya yanında bulunan silahla 5 el ateş etti. Eşini vurduktan sonra kafeden kaçmaya çalışan L.A. polis ekipleri tarafından yakalanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ağır yaralanan E.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan E.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, saldırgan koca silahıyla birlikte polis merkezine götürüldü.


Hastaneye kaldırılan E.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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