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Üzerinde doğuştan ay ve yıldız olan ‘Cesur' ilgi odağı oldu

Kayseri’de, üzerinde doğuştan ay ve yıldız bulunan tosunu satmaya kıyamayan besici, ’Cesur’ adı verdiği tosunu çiftliğinde besliyor.

Kayseri'de, üzerinde doğuştan ay ve yıldız bulunan tosunu satmaya kıyamayan besici, 'Cesur' adı verdiği tosunu çiftliğinde besliyor.


Kayseri'de üzerinden ay ve yıldız motifi bulunan ve 'Cesur' ismi verilen 850 kilo ağırlığındaki tosun, çiftliğin gözdesi oldu. Bakıcılarının özenle baktığı Cesur, meraklı vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, Cesur ile fotoğraf çekinirken, hayvanın sahibi Hüdaverdi Özdemir de, Cesur'u satmaya kıyamadıklarını söyledi.


Cesur'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediklerini dile getiren Özdemir, “Hayvanımız 1'inci sınıf simentaldir. Hayvanımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğiz. Allah, nice zaferlerle kazanılan Türk bayrağının sembolünü Cesur'un üzerine özenle bezemiştir. Hayvanımızın her türlü iğnesi ve aşısı yapılmıştır, sağlığına ve sıhhatine özenle bakmaktayız. Başkanımızda kabul ederse 29 Ekim'de götürmeyi götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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