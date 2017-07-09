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09 Temmuz 2017 17:35

Uzman Çavuş otomobilinde intihar etmiş olarak bulundu

Kayseri’de bir uzman çavuş, boş araziye park ettiği otomobilin içinde kafasına ateş ederek intihar etmiş olarak bulundu.

Uzman Çavuş otomobilinde intihar etmiş olarak bulundu

09 Temmuz 2017 17:35


Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarında meydana geldi. Boş araziye park edilmiş 33 ATA 88 plakalı otomobilin içinde hareketsiz birinin yattığı ihbarını alan polis ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine geldi. Sağlık ekipleri araç içinde bulunan şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde kafasına ateş ederek intihar eden kişinin 44 yaşındaki Hüseyin İnat olduğu tespit edildi. Uzman Çavuşun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Öte yandan, İncesu Cezaevinde görevli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Hüseyin İnat’ın ölümünden kısa süre önce ailesine veda mesajı attığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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