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Uzman Doktor Sezin Aslan: "Annenin bebeğine verebileceği en güzel şey, anne sütüdür"

Kayseri Dünyam Hastanesi Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne adaylarına düzenlenen seminerde konuşan Özel Dünyam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktoru Uzm.

Dr. Sezin Aslan, "Annenin bebeğine verebileceği en güzel şey, anne sütüdür" dedi.


Tüm Dünyada 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla Özel Dünyam Hastanesi tarafından anne adaylarına yönelik düzenlenen seminerde doğum öncesi nelere dikkat etmesi gerektiğine ve doğum sonrası kontrollerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.


Seminere konuşmacı olarak katılan Özel Dünyam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Sezin Aslan, katılımcı annelere doğumdan sonra anne sütünün çok önemli olduğuna ve mutlaka dikkat edilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Aslan, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yönteminin emzirme olduğunu dile getirerek annenin bebeğine vereceği en güzel şeyin anne sütü olacağını söyledi.

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