Uzmanlar diş beyazlatmak için lazer yöntemini öneriyor

Diş beyazlatma işlemini, diş rengini bir ya da iki ton açma işlemi olarak tanımlayan Genç, diş hekimleri olarak iki yöntem uyguladıklarını belirtti. Yöntemlerden ilkinin, evde uygulanan ‘home bleaching’ yöntemi olduğunu söyleyen Genç, ofiste yapılan ‘lazer bleaching’ uygulamasını, uzman kontrolü altında gerçekleştirildiği için daha sağlıklı bulduğunu ifade etti. Genç, uygulamaların yapılış biçimlerine dair şunları söyledi:

45 dakika sonra bembeyaz dişler

“Home bleaching dediğimiz yöntemde hastanın alt ve üst çene ölçüsü alınır, o bölgeler için plak hazırlanır. Hastadan gece yatmadan önce bu plaklara beyazlatma jelini içine yerleştirmesi ve gece boyunca plakları ağzında tutması istenir. İkinci yöntem ise lazer bleachingdir. Ofiste yapılır ve diş beyazlatma kontrol altında yapılması gereken bir işlem olduğu için benim daha çok önerdiğim bir yöntemdir. Bunda da öncelikle diş eti sağlığı tetkik edildikten sonra, hastanın diş ve diş eti sağlığı uygunsa, ilk renk alınır. Daha sonra hedeflenen renk seçilir ve lazer işlemi hedeflenen tona göre uygulanır. Bu işlem yaklaşık 45 dakika sürer ve iki seanstan oluşan bir uygulamadır.”

Diş beyazlatmadan önce diş eti bakımı şart

Diş beyazlatma işlemi isteyen hastalarda öncelikle ağız bakımının iyi olmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Genç, “Diş beyazlatma işlemi her dişe uygulanmaz. Bunda belirli bir kriterler vardır. Bir kere dişin ve diş eti sağlığının iyi olması gerekiyor. Diş üzerinde herhangi bir kaplama ya da dolgu malzemesinin olmamasını tercih ederiz ya da beyazlatmadan önce dolgularının yenilenmesi ya da beyazlatma sonrası dolgularının yenilenmesi gerekebilir. Eğer hastanın diş eti sağlığı beklediğimiz gibi değilse, önce diş eti taşlarını temizliyoruz, diş eti bakımını uyguluyoruz ve hastayı belirli düzeylerde kontrole çağırıyoruz” diye konuştu.

Dikkat edildiğinde 2 yıla kadar kullanılabiliyor

Diş beyazlatma işleminin, dikkat edildiği sürece 2 yıla kadar kullanılabileceğini kaydeden Genç, “Hastaya işlemden sonra bazı renkli gıdalardan uzak kalmasını, her öğünden sonra dişlerini fırçalamasını öneriyoruz. Eğer bizim önerilerimize dikkat ederse beyazlayan dişler 2 yıla kadar kullanılabilir. Aksi takdirde dikkat edilmediğinde, 6 aydan sonra geri dönüşler yaşanabiliyor” ifadelerini kullandı.