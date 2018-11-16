Vali Günaydın görevine başladı

Valilik binasında vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve valilik personeli tarafından karşılanan Vali Günaydın, makam odasında basın mensuplarını kabul etti. Kayseri'ye hizmet edeceğinden dolayı şeref duyduğunu ifade eden Vali Günaydın, kentin birçok alanda güzel işler başardığını kaydetti. Yeni başarılı işlere imza atmak için hep birlikte çalışma arzusu içerisinde olacaklarını dile getiren Vali Günaydın; "Kayserimize, Kayserili hemşehrilerime hizmet edeceğimden dolayı büyük bir şeref duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu göreve bizleri layık gören cumhurbaşkanımıza, içişleri bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Benden önce görev yapan valimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kayseri şehrimiz geçmişten günümüze kadar çok güzel, çok başarılı işlere imza atmış bir şehir. Bugün sanayiden tutun da tarıma kadar, kültür ve sanat alanından spor alanına kadar birçok alanda çok güzel işleri başarmış bir şehrimiz. Bu başarılı işlere imza atan, destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizler de elimizden geldiği kadar bu başarılı işlere katkı vermek, yeni başarılı işlerin gerçekleşmesi için hep beraber çalışmak istek ve arzusundayız. Allah bizleri utandırmasın. Tabi ki Kayseri'de bu işleri yaparken öncelikle adaletli olmaya ve kul hakkı gözetmeye dikkat edeceğiz. Bu bizim önceliğimiz. Bunun yanında çalışırken istişareye çok büyük önem vereceğiz. Seçilmiş siyasetçilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla ve basın mensuplarıyla sürekli istişare halinde olacağız. Sizlerin önerisini dikkate alacağız. Elbette ki bu çalışmaları yaparken sonunda nihai karar verdiğimiz zaman da bu kararlarımız elbette ki bazılarını memnun edecek, bazılarını etmeyecek. Ama hepimiz yapılan işlemlere, verilen kararlara saygılı olmak zorundayız. Elbette ki eleştirilerimiz olacak. Ama eleştirilerimiz sınırını aşarak başka bir olaya götürürsek olayı bu Kayserimize zarar verir. O nedenle eleştirilerimizin yapıcı olmasında fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Algı yapmak isteyenlere asla müsade etmeyeceğiz"

Kentte görev yapan basın mensuplarından kendilerine ciddi katkılar vermelerini beklediklerini de belirten Günaydın, "Bunları yaparken basın mensuplarının bizlere çok ciddi katkı vermesini bekliyoruz. Bizim gidemediğimiz yerlerde elimiz, gözümüz olmanızı sizlerden istiyoruz. Eğer bunları yaparsak zannediyorum ki hep beraber Kayserimize, hem hemşehrilerimize güzel hizmetlere vesile oluruz" dedi. Terör örgütleriyle mücadelenin aralıksız sürdüğünü, algıo yöntemiyle kişi ve kurumları çalışamaz hale getirmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini söyleyen Vali Şehmus Günaydın; "Hepinizin bildiği gibi ülkemize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, istikbalimize, istiklalimize kasteden hain terör örgütleriyle mücadele kesintisiz devam ediyor. Bu mücadelede çalışan bütün arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı kararlılıkla bu mücadele devam edecek. Şunu ifade etmek isterim ki özellikle bu mücadelede kişileri, kurumları algı yönetimöiyle itibarsızlaştırmak, onları çalışamaz hale getirmek isteyen hainler olabilir. Ama şunu net söylüyorum, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bizler, bu algı yöntemiyle ülkemizin, geleceğimiz için kişi ve kurumları sonuna kadar bu saldırılardan koruyacağız ki bu mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütelim. Algı yapmak isteyenler şunu çok iyi bilsin ki bunlara asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Güçlü olacağız, durmayacağız, çalışacağız"

Birlik ve beraberliğin öneminden de bahseden Vali Günaydın konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Birçok parametrede Kayseri olarak Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu başarılı işlere imza atan herkese teşekkür ediyoruz. Durmayacağız, sürekli gelişmek ve üretmek için gayret göstereceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da ifade ettim; bizler millet olarak birbirimizi daha fazla seveceğiz. Bu hain olaydan sonra daha fazla kenetleneceğiz. Bir o kadar önemli olan da daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz, daha fazla ihracat yapacağız, daha fazla istihdam yapacağız. Bizim en büyük görevimiz bu. Millet olarak üzerimizde hesabı olanlara en güzel cevabı çalışarak ve üreterek vereceğiz. Güçlü olacağız, durmayacağız, çalışacağız."

Vali Günaydın ayrıca anı olarak basın mensuplarının fotoğrafını çekti.