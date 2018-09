Vali Kamçı: "AKUT Kayseri ekibi, sayısız operasyonlara imza atmış bir sivil toplum örgütümüzdür"

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Kayseri Yerleşkesi açılışına katılan Vali Süleyman Kamçı; "AKUT Kayseri ekibi, sayısız operasyonlara imza atmış bir sivil toplum örgütümüzdür" dedi.

Esenyurt Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan yerleşkede yapılan açılış öncesi AKUT Arama Kurtarma Derneği Kayseri Ekip Lideri Mehmet Eskitaş, Vali süleyman Kamçı ve beraberindeki heyete arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemeleri tanıttı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Recep Şalcı; kuruluşlarından bu güne kadar 2 bin 900 operasyona katıldıklarını ifade ederek, AFAD ve jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri ile birlikte çok güzel operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi. AFAD ile yapılan protokol ile birlikte uluslararası operasyonlara da katıldıklarını belirten Şalcı; "Bize olan güvene layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. AKUT Arama Kurtarma Derneği olarak 1996 yılında başladığımız yolculukta günümüzde 30 bölgedeki ekiplerimizle 24 saat her alanda elimizden geldiğince kurtarma çalışmalarına destek veriyoruz. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil Birleşmiş Milletler'in bir arama kurtarma ekibi olarak yurtdışı operasyonlarında da AFAD ile birlikte ülkemizi temsil ediyoruz. Gönüllülük ilkesi üzerine çalıştığımız bu yolda devletimizin desteği ile birlikte mümkün olduğu kadar insan hayatına ve diğer canlara dokunmaya çalışıyoruz. Baktığınız zaman Türkiye coğrafyası bir afet bölgesi, bu anlamda çok geniş bir alanda operasyon yapılmakta. Bu operasyonlar her ne kadar ‘AKUT' denilince aklımıza deprem gelse de deprem operasyonları bizim sadece yüzde 20'lik bir kısmımızı oluşturur. Bunun dışında doğa, dağ, akarsu kurtarmalarında bizler elimizden geldiğince destek oluyoruz. AKUT'a baktığımız zaman günümüze kadar 2 bin 900 operasyon yapmış, 2 bin 600'ün üzerinde cana dokunmuş ki bir canın bile ne kadar kıymetli olduğunu düşünürsek gerçekten takdire şayan bir rakam. Özellikle son dönemde AFAD ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde sahadaki operasyonları da AFAD, JAK, askeri birlikler ile birlikte gerçekten çok güzel operasyonlar yapıyoruz. Umarım ki Türkiye bir afet bölgesi, afetler olmaz, bize ihtiyaç olmaz. Ama biz, her gün afet olacakmış gibi hazır olmamız gerekiyor. Olmaması için de dua etmemiz gerekiyor" dedi.

"Kendilerini kutluyorum"

Programda konuşan Vali Süleyman Kamçı ise AFAD ve jandarma ile birlikte sayısız operasyonlara imza atmış sivil toplum kuruluşu olan AKUT'u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Vali Kamçı konuşmasında, "AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Kayseri'deki faaliyetlerinin daha etkin olarak yapmalarına fırsat sağlayacak AKUT Kayseri Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirmekten, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu oldum. Gönüllülük karşılıksız yardımseverlik, güvenilirlik başta insan hayatı olmak üzere tüm canlıların hayatına değer vermek ve dürüstlük değerleriyle hizmet veren AKUT Kayseri ekibi, 2007 yılından itibaren Kayseri ve civar illerde birçok sualtı arama ve kurtarma, akarsu kurtarma, dağ kurtarma ve kentsel afet ve acil durumlarda sayısız operasyonlara imza atmış bir sivil toplum örgütümüzdür. En son biliyorsunuz Yahyalı'da dağcıya ilk ulaşan AKUT ekibiydi jandarmamız ve AFAD ekibimizle birlikte. AKUT İçişleri Bakanlığımıza bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile karşılıklı protokol ile işbirliği içerisinde çalışmakta ve iyi eğitilmiş profesyonel ve gönüllü ordusuyla vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. İnşallah AKUT'a, AFAD'a ihtiyaç duyacağımız bir olay olmaz diyoruz. Ama onlar her zaman kendilerine ihtiyaç duyulacak şekilde kendilerini yetiştiriyor, geliştiriyor. Bu anlamda da kendilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Garnizon Komutanı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Recep Şalcı'ya Vali Kamçı tarafından katıldıkları ortak bir operasyonda çekilmiş fotoğraf verdi. AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve ekibi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez ile jandarma arama kurtarma (JAK) ekibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ve ekibi, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.