Vali Kamçı “Aynı Ağacın Meyvesi, Aynı Sazın Telleri ve Aynı Kaynağın Billur Damlalarıyız”

Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Hacı Bektaş'ı Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Vakfı'nın düzenlediği ‘Muharrem ve Yas-ı Matem Aşuresi' etkinliğine katıldı.

Kayseri Cem Evinde düzenlenen etkinliğe Vali Kamçı, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Hacı Bektaş'ı Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sadık Genç, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Kamçı, “Aynı ağacın meyvesi, aynı sazın telleri, aynı kaynağın billur damlalarıyız. Bugün siz canlarla birlikte Muharrem ve Yas-ı Matem Aşuresi etkinliklerinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ömrünü İslam'a, Kuran'a adamış bir gönül eri ve Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu olan Hz. Hüseyin, insanlığa ‘Ben zalimlerle birlikte, varlık içinde yaşamayı alçaklık, zalime karşı gelerek bulacağım ölümü yücelik sayarım” diye seslenmiş; zulme, haksızlığa karşı tavır almış ve bu uğurda aziz canını feda etmiştir.” diye konuştu

Alevi kardeşlerimiz için Hz. Ali ve Kerbela'da şehit edilen oğlu Hz. Hüseyin'in mücadelesi basit bir “iktidar, taht, saltanat, benlik kavgası” olmadığını ifade eden Vali Kamçı, sözlerini şöyle sürdürdü.

Bu mücadele mazlum ile zalimin mücadelesi, özgürlük ve adaletle esaretin ayrışmasıdır. Bu sebepledir ki Alevi demek Allah aşığı demektir, Hz. Ali aşığı demektir, Ehl–i Beyt aşığı demektir.“Bir olalım, iri olalım, diri olalım” ifadeleriyle, 13. yüzyıldan günümüze, bugünden de yarınlara ışık tutan, her türlü kavga ve kötülüklerin terk edilerek sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşanması için mücadele eden Hacıbektaş-ı Veli'nin yolundan giden Alevi kardeşlerimizin bu anlayış ve öğretileri bugün zor süreçler ile iç ve dış baskılardan geçen ülkemizde her zamankinden daha anlamlı ve ehemmiyetli hale gelmiştir. Bu bakımdan Ehl–i Beyt'e ve Hz. Ali'ye aşkla bağlı olan alevi kardeşlerimizin varlığı ve huzuru bizler için ne kadar önemliyse; samimi dindarlığa dayanan ve bağnazlığa şiddetle karşı çıkan tutum ve anlayışta laiklik anlayışının muhafazası bakımından oldukça önemlidir. Şunu belirtmekten mutluyum ki; her türlü farklılığı bir güzelliğe dönüştüren milletimiz, bu bayrağın altında binlerce yıldır olduğu gibi bugün de ortak değerler ve ortak hedefler doğrultusunda varlığını sürdürme kararlılığı ile birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Alevi kardeşlerimizin Muharrem ve Yas-ı Matem Orucu ile Aşuresi; mübarek olsun diyor, bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor; saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” Diye konuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'te yaptığı konuşmada, “Yıllardır cennet vatanımızda hepimiz kardeş olarak yaşıyoruz. Aramıza nifak tohumları serpmek isteyenlere de asla fırsat vermiyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin.” diye konuştu

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.