Vali Kamçı başarılı sporcuları kabul etti

MuayThai ve Wushu dallarında ilimizi başarılı ile temsil eden sporcular Ali Doğan, Sercan Koç, Menşure Karadayı ve Hayriye Türksoy’u makamında kabul eden Vali Kamçı, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Ülkemizin ve ilimizin tanıtımı, milli marşımızın, bayrağımızın yurtdışında temsili adına katkılarından ve başarılarından dolayı sporculara teşekkür eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu başarılarınız sadece kendiniz için değil, aynı zamanda milletimizi, devletimizi de başarı ile temsil etmeniz açısından önem taşıyor. Ayrıca, göstermiş olduğunuz başarılar yeni yetişen gençlerimiz açısından da çok güzel bir örnek oluşturuyor. Sizlerin sayesinde pek çok gencimiz bu sporlara ilgi duyuyor, sizlere özenerek hem müsabakalarda derece alması, hem de sağlıklı gelişimleri ve spora yönelmeleri adına çok güzel bir teşvik oluyor. Gençlerimizin derslerindeki başarıları ile beraber gerek kendileri, gerek aileleri, gerekse milletimiz açısından sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin mükemmel bir şekilde olabilmesi için onların bir spora yönelmeleri son derece önemli. Sizlerin de başarılarınızla onlara çok güzel bir örnek oluşturduğunuzu biliyorum.”

Konuşmanın arından Vali Kamçı, Uluslararası MauyThai Dünya Şampiyonasında 81 kg’da Dünya Şampiyonu olan Ali Doğan, 54 kg’da üçüncü olan Sercan Koç, büyük kadınlar 75 kg’da ikinci olan Mensşure Karadayı ve 17. Wushu Sanda Şampiyonasında 48 kg’da birinci olan Hayriye Türksoy’a hediyelerini vererek bir kez daha başarılarından dolayı tebrik etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile antrenörlerin de hazır bulunduğu ziyaretin ardından Vali Kamçı, sporcular ve antrenörler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.