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10 Mayıs 2018 15:37

Vali Kamçı, Başkan Gülsoy’u ziyaret etti

Vali Süleyman Kamçı, 14 Nisan’da yapılan Kayseri Ticaret Odası (KTO) genel kurul seçimlerinde başkanlığa seçilen Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Vali Kamçı, Başkan Gülsoy’u ziyaret etti

10 Mayıs 2018 15:37


Vali Kamçı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar dileklerinde bulundu.


Ticaret Odası’nın Kayseri’nin ekonomik hayatında son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Kamçı, ilimizin ticaret ve sanayi şehir olduğunu hatırlatarak şehrin gelişmesi için iş birliği içerisinde çalışılması gerekliliğini vurgulayarak bu konuda desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti.


Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise Vali Kamçı ’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gülsoy, “Daha güzel bir Kayseri için bütün kurumlarla fikir alışverişinde bulunup el ele vererek çalışma gayretindeyiz. Şehrimize daha fazla ziyaretçi çekebilmek için Kayseri markasından yararlanmalıyız” diye konuştu.


Vali Kamçı, ziyaretin sonunda Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.




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