Vali Kamçı: “Boydak Holding’in büyümesi bizleri memnun etti”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Boydak Holding’in TMSF’nin yönettiği şirketler arasında en büyüğü konumunda olduğunu söyledi. Kamçı, “Boydak Holding 34 genel müdürlükten oluşan büyük bir holdingdir. TMSF’nin el koyduğu bine yakın firma içerisinde Boydak Holding 1’inci sıradadır. Bu anlamda da önemlidir. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere buranın ilerlemesini isteyen bir yönetim anlayışı var. Geriye gitmesi arzu edilmeyen bir durumdur. Yaklaşık 2 yıldır el konmuş durumdadır. 2 yıl içerisinde de yüzde 12 gibi bir rakamla büyümesi bizleri memnun etti. 13 bin fiili çalışan işçisiyle hem ekonomimize hem de Kayseri’ye çok büyük bir faydası olan holdingdir” ifadelerini kullandı.

Her zaman yatırımcının yanlarında olduklarını kaydeden Kamçı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizim üzerimize ne düşüyorsa yaparız. her zaman yatırımcının yanındayız. Artırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben aynı zamanda İncesu Organize Sanayi Bölgesinde müteşebbis heyet başkanıyım. Orada da fabrikaların artması için, yatırımcının oraya gelmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. aslında 1. Organize Sanayi Bölgesi kendini tamamlamış durumdadır. Bu anlamda da Boydak Holding daha ağırlıklı olarak 1’inci organizede hizmet veriyor.”