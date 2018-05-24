Vali Kamçı: “Etik, kamu yönetimi anlatışının en değerli kavramıdır”

Kamçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çağdaş ve demokratik ülkelerin bütününde, sınırları uluslararası standartlarla belirlenmiş etik ilkelere uygun bir kamu yönetimi anlayışı kaçınılmazdır. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerle değişen kamu yönetimi anlayışının bugün en önemli ve değerli kavramı etik kavramıdır. Bu bağlamda, ‘Etik Günü’ olarak kutladığımız 25 Mayıs`ı, etik değerlerin, başta kamu kültüründe olmak üzere, her alanda geçerli olmasını temenni ediyorum.

Devlet teşkilatı ve kamu kurumları insanlar içindir. İnsanı çıkardığımızda, bu yapılardan geriye sadece soyut mevzuat ve fiziki mekanlar kalır. Bu sebeple, devlet teşkilatının insana sunduğu hizmetler de, insanlık onuruna yakışır nitelikte olmalıdır. Devletimiz halkının günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı, verimli ve etik değerlere uygun biçimde karşılamayı, verdiği hizmetin kalitesini durmadan daha ileriye götürmeyi ve böylece toplumun memnuniyetini artırmayı şiar edinmiştir.

Ayrıca kamu görevlileri sorumluluklarını yerine getirirken yasalarla sınırlandırılmış ve yasalara bağlı olarak tanımlanmış yetkilerinin yanı sıra, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerine uymaları gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Etik Haftasının kurumsal etik kültürümüzün ve etik yönetim anlayışımızın hayata geçirilmesinde önemli katkıları olacağı inancıyla, tüm mesai arkadaşlarımın 25 Mayıs ‘Etik Günü’nü ve Etik Haftası’nı kutluyor, başarılı ve etik kültürüne uygun çalışmalarının devamını diliyorum.”