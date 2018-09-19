Vali Kamçı: “Gazilerimiz ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan nadide abideleridir”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, mesajında şunları söyledi:

“Milli birlik ve beraberliğimiz uğruna göğsünü siper etmiş, hiçbir şart altında esareti kabul etmemiş olan ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini, milletini canından aziz bilerek bu şerefli makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Gazilerimiz; ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan nadide abideleridir.Geçmişle gelecek arasında bağ kurarak, geçmişten ders çıkarıp geleceğe güvenle bakabilmenin temsilcileridir. Bu topraklar bizlere onlardan nasıl emanet ise, onlar da vatanımızın bizlere yüce bir emanetidir. Bizler şehit ve gazilerimizin sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımızın şuurundayız. Onlara hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleri ile birlikte huzur ve mutluluklar diliyorum.”