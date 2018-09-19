Vali Kamçı gazilerle bir araya geldi

Vali Kamçı, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Selçuk Aygün'ün ev sahipliğinde Gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Orduevi'nde düzenlenen yemekte Gaziler ve aileleri ile yakından ilgilenen Vali Kamçı, Gazi ve ailelerinin istek ve sorunlarını dinledi.

Vali Kamçı, gaziler ve aileleri ile bir süre sohbet ederek, Türk Milleti'nin Gazilere büyük bir minnet ve şükran borcu olduğunu belirtti ve Gaziler ve ailelerine bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur diledi.

Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Selçuk Aygün ise, Gaziler ve aileleri ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazilerimize davetimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. En güzel günler sizlerin olsun diyorum. Bizlerle beraber olanlara teşekkür ediyor, ahirete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı yemek duanın ardından sona erdi.