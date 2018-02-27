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27 Şubat 2018 16:35

Vali Kamçı Halk Toplantısında vatandaşları dinledi

Halk Toplantıları’nın Şubat Ayı buluşması Vali Süleyman Kamçı başkanlığında vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Vali Kamçı Halk Toplantısında vatandaşları dinledi

27 Şubat 2018 16:35



Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı.



Toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Her ay düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini sözlerine ekledi.


Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.




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