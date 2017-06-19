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19 Haziran 2017 12:14

Vali Kamçı Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 21 Haziran 2017 Çarşamba günü halkla bir araya gelecek.

Vali Kamçı Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

19 Haziran 2017 12:14


Her ayın son haftası gerçekleştirilen Halk Toplantıları, bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle bir hafta erken yapılacak.


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti.


Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşlarımızın talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.


21 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan “Halk Toplantıları”na tüm vatandaşlarımız davetlidir.




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