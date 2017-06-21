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21 Haziran 2017 16:20

Vali Kamçı Halkla Buluştu

Toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen halk günü toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı.

Vali Kamçı Halkla Buluştu

21 Haziran 2017 16:20


Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı.


Her ayın son haftası gerçekleştirilen halk günü toplantısı, bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle bir hafta erken yapıldı.


İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini alıp, değerlendirmek için düzenlenen halk günü toplantısına Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla her ay vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini sözlerine ekledi.


Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.




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