Vali Kamçı İftar Yemeğinde Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

İftar programına, Vali Kamçı, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Vali Kamçı, iftar programında yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve yakınları ile iftar yemeğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sizler; vatanını, milletini, dinini, bayrağını, bağımsızlığını ve sevdiklerini muhafaza etmek için aziz canlarını Allah’a teslim etmiş olan şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlersiniz.” dedi.

Ülkemizin zor günlerden, büyük ihanetlerden, siyasi, askeri ve ekonomik anlamda uluslararası düzeyde baskı ve dayatmalardan geçtiğini ve başta FETÖ, PKK/PYD terör örgütleri olmak üzere, bunların iç ve dış destekçilerine karşı milletçe mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlamlı gecede, siz kıymetli şehit yakınlarımızdan aldığım cesaretle söyleyebilirim ki; Ülkemize yönelen gizli ve açık düşmanlar emellerine, tarih boyunca ulaşamadıkları gibi, şimdi de vatanı için canını ortaya koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimizin fedakârlığı sayesinde asla ulaşamayacaklar. Bizlere düşen; Şehit ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıkları anıp yaşatırken, onlardan aldığımız emaneti korumak ve vatanımızı ebediyete kadar yaşatmak için üzerimize düşen büyük görev ve sorumlulukların bilincinde ve gayreti içerisinde olmaktır. Millet olarak, şehitlerimize vefa ve minnet borcumuzu ödememiz, ancak bize bıraktıkları emanete sahip çıkmamız ile mümkün olacaktır.”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise, şehit aileleri ve yakınları ile iftar yemeğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şehit ailelerinin devlet olarak her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından şehitlerimiz için dua yapıldı. Vali Kamçı, yapılan duanın ardından şehitlerimizin aileleri ve yakınları ile yakından ilgilenerek, onlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.