Vali Kamçı Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

2016 yılının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, ilçelerde genel iş ve işlemlerin yürütülmesi ve kış mevsiminde yaşanılabilecek sıkıntıların görüşülmesi amacıyla İlçe Kaymakamları, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında bir araya geldi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kamçı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, birim amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Kaymakamlar toplantısının açılışında konuşan Vali Kamçı, Kaymakamlara, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesini, vatandaşlarımıza azami düzeyde yardımcı olunmasını ifade ederek, kurumlarda çalışan personellere bu konuda dikkatli olması talimatını verdi.

Karla mücadele konusunda yetkililerden bilgi alan Vali Kamçı, Kayseri olarak tüm kurumlarımızla kış şartlarına hazır olduklarını ifade etti.

Toplantı, gündeminde yer alan diğer konuların görüşülmesi ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulması ile sona erdi.