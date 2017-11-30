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30 Kasım 2017 16:11

Vali Kamçı, koruyucu aileler ile biraraya geldi

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eşi Ayşe Kamçı ile beraber yemekli toplantıda koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Vali Kamçı, koruyucu aileler ile biraraya geldi

30 Kasım 2017 16:11


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen yemeğe, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile Eşi Ayşe Kamçı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Yemek öncesinde bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, "Kayseri’de koruyucu aile konusunda bir hayli iyi durumdayız. Gerek çocuklarımızın sevgisel ve akademik başarılarını uzman ekibimle birlikte yakından takip etmekteyim. Bunların vebali sırtımızdadır. Bu çocuklar önce Allah’a, sonra devletimize yani bizlere emanettir. Kayseri’de 182 tane koruyucu aile bulunmaktadır. Koruyucu aile hizmetinden faydalanan 94 kız çocuğu, 111 erkek çocuğu bulunmaktadır" diye konuştu.




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