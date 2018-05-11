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11 Mayıs 2018 16:02

Vali Kamçı, KTB’yi ziyaret etti

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Ticaret Borsası( KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi.

Vali Kamçı, KTB’yi ziyaret etti

11 Mayıs 2018 16:02


KTB Başkanı ve Yönetimi tarafından karşılanan Vali Kamçı, Borsanın Kayseri ticaretinde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, “ Kurumlar arası uyum çok önemlidir. Sanayi ve ticaret şehri olan Kayserimize hizmet etme adına gerekli işbirliği ve koordinasyonu ihmal etmemeliyiz” dedi.


KTB Başkanı Recep Bağlamış’ta Vali Süleyman Kamçı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Yeni göreve gelen yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte üyelerimize ve şehrimize hizmet adına birçok proje geliştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları hayata geçireceğiz. Hep birlikte Kayseri ve ülkemiz için çalışacağız” diye konuştu.




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