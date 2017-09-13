Vali Kamçı KYK ve Mühimmat Bölge Komutanlığını Ziyaret Etti

Mühimmat Bölge Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Kamçı ilk olarak, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. KYK’ya gelişinde Vali Kamçı’yı il Müdürü Sakin Terzi, şube müdürleri, müdür yardımcıları ve personel karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Sakin Terzi, ilimizdeki üniversiteleri kazanan öğrencilerin kalacağı yurtlar hakkında Vali Kamçı’ya bilgi verdi.

Vali Kamçı’da KYK’da incelemelerde bulunarak, “Gençlerin daha iyi ortamlarda yaşamalarını sağlamak ve daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmek adına gerekli çalışmalar yapılıyor.” dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu ziyaretini ardından Vali Kamçı, 2. Mühimmat Bölge Komutanlığını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

2. Mühimmat Bölge Komutanlığına gelişinde Vali Kamçı’yı, 2. Mühimmat Bölge Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve personel karşıladı.

2. Mühimmat Bölge Komutanı Albay Durmuş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında Vali Kamçı’ya bilgi verdi.