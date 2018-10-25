Vali Kamçı Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantılarını Yeşilhisar'da Sürdürdü

Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Valiliği koordinesinde düzenlenen 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' kapsamında Yeşilhisar ilçesinde görev yapan muhtarlarla ikinci kez bir araya geldi.

Yeşilhisar Kaymakam Vekili Onur Alimoğlu, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz'in yanı sıra il ve ilçe daire müdürleri ile birlikte ilçede görev yapan muhtarların katıldığı buluşmada, mahallelerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Düzenli olarak gerçekleştirdikleri ‘Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' kapsamında bugün, ikinci kez Yeşilhisar muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyeceklerini ifade eden Vali Kamçı, toplantıda dile getirilen hususların titizlikle takip edileceğini de sözlerine ekledi. Geçen sene düzenlenen ilk toplantıdan bu tarafa yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi alan Vali Kamçı, muhtarların sorunlarının çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını bir kez daha ifade etti. Vali Kamçı'nın, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak noktaladığı konuşmasının ardından toplantı, temsil ettikleri mahallelerdeki vatandaşlarımızın teveccühüyle göreve gelen muhtarların tek tek söz alarak, görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmeleri ile devam etti.Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Vali Kamçı, Yeşilhisar ilçe ziyaretinde, Kaymakamlık ve Belediyeyi de ziyaret ederek ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Kaymakam Vekili Onur Alimoğlu ve Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz'den detaylı brifing aldı.