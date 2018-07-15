Kayseri Polisevinde düzenlenen yemeğe Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğg.Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tugğ.Selçuk Aygün, Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy,Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı, Dr.M.Hüseyin Nail Anlar,Baha Başçelik, Zekeriya Güney, Ali Uslanmaz, il Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Doç.Dr.Şahin Güven, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Vali Süleyman Kamçı, “ Bildiğiniz üzere iki yıl önce gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve aziz milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. Bu ihanet gecesinde, vatanı, milleti, bayrağı ve sevdikleri için aziz canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin gayretleri ile bu gün burada özgürce hayatımızı devam ettirdiğimizin bilincindeyiz. 15 Temmuz günü yaşanan o karanlık gecenin sabahında Allah’a şükürler olsun ki FETÖ ve dış destekçileri istediklerini alamamış ve ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermemiştir.” diye konuştu.

O gece kahraman şehit ve gazilerimizin milletimizin ve tüm mazlum halkların umudu ve gururu olduğunu ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Şehit yakını olmanın gururunu yaşayan şehitlerimizin siz değerli yakınları bilmelisiniz ki şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlersiniz. Vatanımızın ve bayrağımızın savunulmasında yaralanan ve gazilikle şereflenen değerli vatandaşlarımız, sizlere olan minnet ve şükranlarımızı ödemek için, bıraktığınız emanete sahip çıkmanın gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Milletimiz için vatanın ve bayrağın kutsal olduğunu, özgürlüğümüzden canımız pahasına vazgeçemeyeceğimizi, bir kez daha dünyaya gösterdiniz. Şüphesiz; ülkemize büyük zarar veren FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

Program İl Müftüsü Doç.Dr.Şahin Güven tarafından yemek duası ile sona erdi.

Program sonunda Vali Kamçı, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek onlarla toplu fotoğraf çektirdi.