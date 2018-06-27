Vali Kamçı Pınarbaşı ve Sarız’da muhtarlarla buluştu

Vali Kamçı, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Pınarbaşı ilçesi ziyaretinde Kaymakamlık ve Belediye’yi de ziyaret eden Vali Kamçı, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Vali Kamçı, ziyaretin ardından, Kaymakam Vekili Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Hamit Çevik ile birlikte 25 yataklı Pınarbaşı Devlet Hastanesini ziyaret etti. Burada Başhekim Uzm. Dr. Ali Fatih Kısaarslan’dan hastanenin durum hakkında bilgi alan Vali Kamçı, burada yatan hastalarla da bir süre sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Kamçı, daha sonra programı kapsamında Pınarbaşı ilçesine bağlı 122 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Pınarbaşı’nda düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı, Kaymakam Vekili Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Dursun Ataş, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Pınarbaşı ilçesi Mahalle muhtarları ile ikinci kez bir araya geldiklerini ifade eden Vali Kamçı, ilk buluşmadan bu yana yapılan çalışmalar ve muhtarların diğer sorunları hakkında bilgi alarak, sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Vali Kamçı, Pınarbaşı ilçesi ziyaretinin ardından Sarız ilçesine geçerek, burada bulunan 44 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Programı kapsamında Sarız Kaymakamlığı ve Belediyesini ziyaret eden Vali Kamçı, burada Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel tarafından karşılandı. Vali Kamçı, Kaymakam Ahmet Solmaz ve Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’ndan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Sarız Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlerin hazırlamış olduğu serginin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Kaymakam Ahmet Solmaz ve Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ile birlikte sergiyi gezen Vali Kamçı, kursiyerlerle bir süre sohbet etti ve yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Vali Kamçı, Sarız ilçesi ziyareti kapsamında son olarak mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti. Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.