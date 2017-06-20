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20 Haziran 2017 09:41

Vali Kamçı Şampiyon Sporcularla İftar Yaptı

Vali Kamçı, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda takım sporları ve ferdi sporlarda ülkemizi temsil ederek şampiyon olan sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldiGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programına Vali Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Şampiyon Sporcular, Antrenörleri, , İl Temsilcileri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Vali Kamçı Şampiyon Sporcularla İftar Yaptı

20 Haziran 2017 09:41

Vali Kamçı, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda takım sporları ve ferdi sporlarda ülkemizi temsil ederek şampiyon olan sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programına Vali Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Şampiyon Sporcular, Antrenörleri, , İl Temsilcileri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli katıldı.


Vali Süleyman Kamçı, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemize madalya kazandıran sporcularla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik etti.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’de düzenledikleri bu iftar programına katılımlarından dolayı Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’ ya ve sporculara teşekkür etti.


Program, yapılan duanın ardından sporcularla toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.




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