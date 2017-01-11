Vali Kamçı “Şehir Kültür Sanat” Dergisini İnceledi

Vali Süleyman Kamçı, Kayseri’nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasında katkı sağlayacak "Şehir Kültür Sanat" dergisini inceleyerek yayın hayatında başarılar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan dergi için Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Makamda görüşen Vali Kamçı, derginin şehrin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Dergiyle beraber Kayseri’yi geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Vali Kamçı, 15 bin adet basılan derginin ayda bir çıkacağını söyledi.

Kayseri’yi tanınmış iller arasına getirmek için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte önemli çalışmalar başlattıklarını ifade eden Vali Kamçı, ilimizin kültürel, sosyal ve turistik açıdan güzelliklerini yapacağımız çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda tanıtacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise kaliteli ve birinci sınıf bir dergi hazırladıklarını vurgulayarak, "Doğru ürünü doğru ürünlerle tanıtmak için kaliteli materyaller hazırlayacağız. Dergimiz de bunlardan biri. Belediye ya da propaganda dergisi değil. Seçim odaklı değil şehir odaklı bir dergi. Derginin ikinci sayısı İngilizce olarak da çıkacak ve otellerin odalarında bulunacak. Yurt dışı elçiliklerimiz ve konsolosluklara da göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.