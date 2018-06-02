Vali Kamçı şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Orduevinde düzenlenen iftar programına, Vali Kamçı’nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgenerak Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Vali Yardımcısı Vekili Zekeriya Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Vali Kamçı, şehit aileleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “ Sizler, canlarını vatan için, bayrak için veren şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlersiniz. Bizler de devlet olarak her zaman sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından yapılan duanın ardından Vali Kamçı, şehitlerimizin aileleri ve yakınları ile yakından ilgilenerek, onlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.