Vali Kamçı Şehit Orhan Özkan’ın ailesini ziyaret etti

Vali Kamçı, Dağlıca-Aktütün yolu yapımı çalışması güvenliğini sağlarken BTÖ mensupları tarafından yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın cenazesini defnettikten sonra aileyi evinde ziyaret etti. Aileye ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileyen Vali Kamçı, devlet olarak şehit ailelerinin ve yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehidimizin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki evinde şehit ailesi ve yakınları ile birlikte iftar açan Vali Kamçı, daha sonra şehit ailesi ve yakınları ile bir süre görüştü.

Ziyarette Vali Kamçı’ya, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcıları Ali Uslanmaz ve Zekeriya Güney eşlik etti.