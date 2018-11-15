Vali Kamçı, "Tüm Kayserililere teşekkür ediyorum"

Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak helallik isteyen Vali Kamçı, duygusal anlar yaşadı.

2.5 senedir Kayseri Valisi olarak görev yapan Süleyman Kamçı, emekliye ayrıldı. Vali Kamçı, Valilik önünde düzenlenen tören ile Kayseri Valiliğine veda etti. Burada gazetecilerle de sohbet eden Kamçı, "2.5 buçuk yıl önce başlayan Kayseri Valiliğimiz, bugün itibariyle sona eriyor. Yarın itibariyle Valilikten emekli olarak Kayseri'den ayrılmış olacağım. Bu dönem içerisinde tüm Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri'de bu süreçte bize gösterdikleri ilgi ve alaka memnuniyet verici. Basın mensuplarımızın da gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Kayseri güzel bir kenttir. Orta Anadolu'muzun parlayan yıldızıdır. Gelişmekte olan bir ildir. Çok daha hızlı gelişecektir. Ülkemizin en iyi, en hızlı gelişen illerinden birisidir. Kayseri'nin istikbalinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Kamçı'nın vatandaşlarla vedalaştığı anda gözlerinin dolduğu görüldü.