Vali Kamçı; “Türkiye Cumhuriyetinin 95'nci yıldönümünü gururla kutlamaktayız”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Cumhuriyet'in 95'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıldönümünü gururla ve kıvançla kutlamaktayız” diyen Kamçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte eşine rastlanmayacak bir başarı gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, Milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyet rejimini armağan etmiştir.

Cumhuriyet; dili, bayrağı, marşı ve başkenti, temel nitelikleri ile ülkesi ve milletiyle bölünemez bütünlüğü ifade eder. Bu nedenle yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışacak, Cumhuriyete her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır.

Anadolu'da bin yıldır birlikte yaşadığımız, aynı toprağı vatan bildiğimiz, aynı bayrağı kutsal saydığımız, vatan savunmasında aynı siperde şehit olduğumuz ve Cumhuriyeti birlikte kurduğumuz halkımızla şartlar ne olursa olsun her zaman bir bütün olacağız. Bizi bu inancımızdan ve kararlılığımızdan vazgeçirme ya da engelleme çalışmaları dün amacına ulaşamadığı gibi yarın da asla amacına ulaşamayacaktır. Bunu düşünme basiretsizliğini gösterenlerin çabası da beyhude çabalardan öteye gidemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel mirasıyla bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmaya ilelebet devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin 95. yıldönümü vesilesiyle Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ederken, birer kahramanlık ve gurur abidesi olarak yaşamlarını sürdüren gazilerimize şükran duygularımı sunuyor, tüm Kayseri halkının ve milletimizin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum.”