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27 Kasım 2017 09:30

Vali Kamçı vatandaşla bir araya gelecek

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 28 Kasım 2017 Salı günü halkla bir araya gelecek.

Vali Kamçı vatandaşla bir araya gelecek

27 Kasım 2017 09:30


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini belirtti.


Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini ifade etti.


Halk toplantısı, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak.




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