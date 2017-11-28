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28 Kasım 2017 15:25

Vali Kamçı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, halk toplantılarının Kasım ayı buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Kamçı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

28 Kasım 2017 15:25


Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini alıp, değerlendirmek için her ay düzenlenen halk günü toplantısına Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Her ay düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini sözlerine ekledi.


Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.




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