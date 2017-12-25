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25 Aralık 2017 10:37

Vali Kamçı Vatandaşların Sorun ve Taleplerini Dinleyecek

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 26 Aralık 2017 Salı günü vatandaşlarla bir araya gelecek.

Vali Kamçı Vatandaşların Sorun ve Taleplerini Dinleyecek

25 Aralık 2017 10:37


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti.


Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşlarımızın talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.


26 Aralık 2017 Salı günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan “Halk Toplantıları”na tüm vatandaşlarımız davetlidir.




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